Мэр Новой Каховки назвал удары по Каховской ГЭС терактом

Мэр Новой Каховки Леонтьев назвал удары по Каховской ГЭС серьезнейшим терактом

Удары по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), в результате чего вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению, являются серьезнейшим терактом, заявил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, пишет ТАСС.

По его словам, последствия инцидента будут изучены. «Еще раз хочется подчеркнуть, что это серьезнейший террористический акт», — указал он. Власти добавили, что потребности в эвакуации мирных граждан в связи с происшествием пока нет.

Леонтьев рассказал, что надводные сооружения разрушены. Удары осуществлялись со стороны Украины в ночь с 5 на 6 июня, около 02:00. Они разрушили задвижки. «В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению», — добавил политик.

Об увеличении уровня воды в Днепре заявили Telegram-каналы. Стало известно о разрушении плотины.