Опубликованы кадры Каховской ГЭС после ударов
«РВ» опубликовал кадры Каховской ГЭС после обрушения задвижкиСюжетУдар по Каховской ГЭС
Видео: Telegram / RVvoenkor
Кадры Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) после обрушения плотины появились в сети. Ролик со ссылкой на украинские источники опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).
На кадрах видно, как ГЭС выглядит после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь с 5 на 6 июня. Из-за разрушенной задвижки вода сбрасываться ниже по течению.
Обстрел Каховской ГЭС подтвердил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. Он уточнил, что объект подвергся ударам около 02:00. В результате были повреждены шоноры — так называются в простонародье задвижки. Он назвал инцидент терактом, подробности которого будут изучены.
О случившемся на ГЭС сообщили Telegram-каналы. Позже стало известно о рухнувшей плотине.