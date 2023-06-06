Опубликованы кадры Каховской ГЭС после ударов

«РВ» опубликовал кадры Каховской ГЭС после обрушения задвижки

Видео: Telegram / RVvoenkor

Кадры Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) после обрушения плотины появились в сети. Ролик со ссылкой на украинские источники опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

На кадрах видно, как ГЭС выглядит после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь с 5 на 6 июня. Из-за разрушенной задвижки вода сбрасываться ниже по течению.

Обстрел Каховской ГЭС подтвердил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. Он уточнил, что объект подвергся ударам около 02:00. В результате были повреждены шоноры — так называются в простонародье задвижки. Он назвал инцидент терактом, подробности которого будут изучены.

О случившемся на ГЭС сообщили Telegram-каналы. Позже стало известно о рухнувшей плотине.