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07:54, 6 июня 2023Бывший СССР

Опубликованы кадры Каховской ГЭС после ударов

«РВ» опубликовал кадры Каховской ГЭС после обрушения задвижки
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Видео: Telegram / RVvoenkor

Кадры Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) после обрушения плотины появились в сети. Ролик со ссылкой на украинские источники опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

На кадрах видно, как ГЭС выглядит после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь с 5 на 6 июня. Из-за разрушенной задвижки вода сбрасываться ниже по течению.

Обстрел Каховской ГЭС подтвердил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. Он уточнил, что объект подвергся ударам около 02:00. В результате были повреждены шоноры — так называются в простонародье задвижки. Он назвал инцидент терактом, подробности которого будут изучены.

О случившемся на ГЭС сообщили Telegram-каналы. Позже стало известно о рухнувшей плотине.

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    Марина Совина
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