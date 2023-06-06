Названо применявшееся при обстреле Каховской ГЭС оружие

Удар по Каховской ГЭС могли нанести из РСЗО «Ольха»

При ударе по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), предположительно, применялась реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ольха», пишет ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.

«Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха" (РС-2)», — сообщил он об оружии. В реузльтате удара частично разрушены конструкции ГЭС. Из-за этого под давлением воды рухнули три пролета гидроэлектростанции.

В зоне возможного подтопления оказались около 300 домов в Корсунке и Днепрянах, находящихся ниже Новой Каховки.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что обстрел объекта производился в ночь с 5 на 6 июня, около 02:00. Он назвал произошедшее серьезнейшим терактом, детали которого будут изучены подробно.