Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:48, 6 июня 2023Бывший СССР

Названо применявшееся при обстреле Каховской ГЭС оружие

Удар по Каховской ГЭС могли нанести из РСЗО «Ольха»
СюжетУдар по Каховской ГЭС
Каховская ГЭС

Каховская ГЭС. Фото: РИА Новости

При ударе по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), предположительно, применялась реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ольха», пишет ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.

«Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха" (РС-2)», — сообщил он об оружии. В реузльтате удара частично разрушены конструкции ГЭС. Из-за этого под давлением воды рухнули три пролета гидроэлектростанции.

В зоне возможного подтопления оказались около 300 домов в Корсунке и Днепрянах, находящихся ниже Новой Каховки.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что обстрел объекта производился в ночь с 5 на 6 июня, около 02:00. Он назвал произошедшее серьезнейшим терактом, детали которого будут изучены подробно.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Власти предупредили проживающее население у Каховской ГЭС о возможной эвакуации
    Прием гормональных таблеток увеличил риск гипертонии
    Двое украинских пилотов признались ФСБ в подготовке терактов в России
    Пас российского игрока помог «Вегасу» разгромить «Флориду» в финале Кубка Стэнли
    Украинская разведка готовила теракт с использованием «грязной бомбы» в России
    Блогерша помыла голову парню впервые за шесть лет и удивила фанатов результатом
    При взрыве на российской заправке пострадали четыре человека
    Стало известно об использовании ВСУ тактики «Карусель»
    В России отказались от идеи ограничить срок потребительских кредитов
    Названы три признака эмоционально нестабильного мужчины
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.