В Новой Каховке ввели режим ЧС после разрушений на ГЭС

Власти Новой Каховки ввели режим ЧС из-за разрушений на Каховской ГЭС

В Новой Каховке ввели режим ЧС из-за разрушений на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение, подписанное главой города Владимиром Леонтьевым.

Режим ЧС введен на территории Новокаховского городского округа с 12:00 6 июня, указано в документе.

Во вторник, 6 июня, мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении Каховской ГЭС в результате обстрела со стороны Украины. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по станции около двух часов ночи. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища.

В Госдуме связали удар по Каховской ГЭС с контрнаступлением ВСУ. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул незаинтересованность России в повреждении станции.