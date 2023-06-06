В России отреагировали на разрушение Каховской ГЭС

Депутат Чепа связал разрушение Каховской ГЭС с контрнаступлением Украины

Удар по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) связан с контрнаступлением Украины, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на частичное разрушение энергетического объекта в результате обстрела.

«Это, очевидно, элемент, связанный с контрнаступлением. Я не думаю, что нам это нужно. Для нас это категорически невыгодно, мы несем частичные потери из-за этого, но мы не разрушаем инфраструктуру, стараемся ее не разрушать. Мы ее бережем, прекрасно понимая, что дальше мирные люди будут ее использовать. Что связано с Каховской ГЭС, что связано с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), мы делаем все, чтобы инфраструктура и такие объекты были целы и работали на мирных людей», — сказал депутат.

О частичном разрушении Каховской ГЭС стало известно утром 6 июня. По словам мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, ночные удары привели к разрушению задвижек. Из-за этого вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению. Он назвал случившееся терактом.

Градоначальник добавил, что в результате случившегося около 300 домов в Корсунке и Днепрянах ниже Новой Каховки оказались в зоне возможного подтопления после прорыва. Местные власти также призвали жителей готовиться к эвакуации.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, разрушена уже половина пролетов электростанции, обрушение продолжается.

Новая Каховка перешла под контроль России в самом начале боевых действий — 24 февраля 2022 года.