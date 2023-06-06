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09:01, 6 июня 2023Бывший СССР

Власти предупредили проживающее население у Каховской ГЭС о возможной эвакуации

Власти призвали жителей прибрежной зоны Херсонской области подготовиться к эвакуации

Кадр: Telegram-канал SHOT

Жителям прибрежных населенных пунктов Херсонской области необходимо подготовиться к возможной эвакуации, если ситуация, связанная с частичным разрушением Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), ухудшится. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Новокаховского городского округа.

«В случае ухудшения ситуации просим всех жителей прибрежных населенных пунктов быть готовыми к эвакуации», — заявили власти и добавили, что экстренные и специальные службы области готовы и окажут всю необходимую помощь.

Кроме того, будет организована возможность для переселения маломобильных жителей. Также уточняется, что речь идет о следующих населенных пунктах: Новая Маячка, Алешки, Кардашинка и другие.

Ранее стало известно, что при ударе по Каховской ГЭС, предположительно, применялась реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ольха». В результате были частично разрушены конструкции гидроэлектростанции, из-за чего под давлением воды рухнули три пролета. В зоне возможного подтопления оказались около 300 домов в Корсунке и Днепрянах, находящихся ниже Новой Каховки.

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    Кристина Есикова
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