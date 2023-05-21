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10:42, 21 мая 2023Россия

Российский военный рассказал об обстановке рядом с Каховским водохранилищем

Российский военный: обстановка рядом с Каховским водохранилищем стабильно напряженная

Фото: РИА Новости

В настоящее время обстановка на линии боевого соприкосновения рядом с Каховским водохранилищем стабильно напряженная. Об этом рассказал командир одного из подразделений ВС РФ, на которого ссылается РИА Новости.

По его словам, в этом районе продолжают вести активное наблюдение. Российская сторона постоянно «обменивается с противником как дронами, так и снарядами».

Помимо этого, российский военный рассказал, что ранее бойцы ВСУ предпринимали попытки форсировать Каховское водохранилище. При этом сейчас, как он считает, войскам Украины совсем не до этого. Он также отметил, что, возможно, украинские военные уже поняли, что не готовы к форсированию.

Ранее в мае глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о начале контролируемого сброса воды на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) для снижения ее количества в Каховском водохранилище на реке Днепре. Перед этим уже удалось привести в рабочее состояние и часть техники, необходимой для плотины.

В тот момент председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также утверждал, что уровень воды в Каховском водохранилище начал снижаться с критической отметки. Он пояснил, что вода перестала пребывать после пика в 17 метров 14 сантиметров.

В конце марта стало известно, что военные Украины изменили характер обстрелов Каховской ГЭС, начав атаковать станцию и подходы к ней из снайперских винтовок. Командир подразделения ВС России, охраняющего ГЭС, предположил, что калибр этой винтовки может быть иностранного производства. Позднее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заверил, что гидроэлектростанция защищена от обстрелов.

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Варвара Кошечкина
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