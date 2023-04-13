Глава Херсонской области заверил в защищенности Каховской ГЭС от обстрелов

Врио губернатора Херсонской области Сальдо заявил, что Каховская ГЭС защищена от обстрелов

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заверил, что Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) защищена от обстрелов. По его словам, в настоящее время нет необходимости присутствия международной миссии на объекте, сообщает РИА Новости.

«Не думаю, что в этом есть смысл. Сейчас Каховская ГЭС в достаточной мере защищена от обстрелов другими способами», — заявил он.

При этом глава региона добавил, что в мире нет организаций в сфере гидроэлектроэнергетики, которые были бы схожи с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее стало известно, что украинские военные изменили характер обстрелов Каховской ГЭС, начав атаковать станцию и подходы к ней из крупнокалиберной снайперской винтовки. Командир подразделения Вооруженных сил России, охраняющего ГЭС, допустил, что калибр этой винтовки может быть иностранного производства.