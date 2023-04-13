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07:36, 13 апреля 2023Бывший СССРПартнерский материал

Глава Херсонской области заверил в защищенности Каховской ГЭС от обстрелов

Врио губернатора Херсонской области Сальдо заявил, что Каховская ГЭС защищена от обстрелов

Фото: РИА Новости

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заверил, что Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) защищена от обстрелов. По его словам, в настоящее время нет необходимости присутствия международной миссии на объекте, сообщает РИА Новости.

«Не думаю, что в этом есть смысл. Сейчас Каховская ГЭС в достаточной мере защищена от обстрелов другими способами», — заявил он.

При этом глава региона добавил, что в мире нет организаций в сфере гидроэлектроэнергетики, которые были бы схожи с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее стало известно, что украинские военные изменили характер обстрелов Каховской ГЭС, начав атаковать станцию и подходы к ней из крупнокалиберной снайперской винтовки. Командир подразделения Вооруженных сил России, охраняющего ГЭС, допустил, что калибр этой винтовки может быть иностранного производства.

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Марина Совина
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