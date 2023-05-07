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10:50, 7 мая 2023Бывший СССР

Власти сообщили о начале регулируемого сброса воды на Каховской ГЭС

В Новой Каховке заявили о начале регулируемого сброса воды на Каховской ГЭС

Фото: РИА Новости

Сброс воды начат на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) для снижения ее количества в Каховском водохранилище на реке Днепр. Об этом сообщил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев, пишет ТАСС.

По его словам, перед этим уже удалось привести в рабочее состояние часть техники, необходимой для плотины.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов утверждал, что уровень воды в Каховском водохранилище начал снижаться с критической отметки.

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Варвара Кошечкина
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