Власти сообщили о начале регулируемого сброса воды на Каховской ГЭС

В Новой Каховке заявили о начале регулируемого сброса воды на Каховской ГЭС

Сброс воды начат на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) для снижения ее количества в Каховском водохранилище на реке Днепр. Об этом сообщил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев, пишет ТАСС.

По его словам, перед этим уже удалось привести в рабочее состояние часть техники, необходимой для плотины.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов утверждал, что уровень воды в Каховском водохранилище начал снижаться с критической отметки.