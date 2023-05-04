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19:25, 4 мая 2023Бывший СССР

В Запорожье заявили об угрозе прорыва дамбы из-за уровня воды в водохранилище

Рогов: есть угроза прорыва дамбы в Каменке-Днепровской из-за уровня воды в водохранилище

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Прорыв дамбы вблизи города Каменка-Днепровская из-за рекордного уровня воды в Каховском водохранилище может угрожать затоплением тысячам домохозяйств в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет ТАСС.

По его словам, сейчас водохранилище рекордно переполнено, отчасти это связано с дождями, которые не переставали идти на протяжении нескольких недель. В настоящее время уровень воды уже поднялся на 17 метров, что на 2,5 метра выше нормы. Рогов считает, что «это действительно вызывает риски техногенных катастроф».

Он также констатировал, что в Каменско-Днепровском районе в некоторых селах и деревнях вода стоит в подвалах, погребах, а далее может произойти и прорыв дамбы. Рогов сообщил, что в зоне возможного затопления сейчас проживают тысячи людей, там же находятся десятки сел и поселков городского типа. «Проблема коснется десятков тысяч жителей Запорожской области», — объяснил угрозу прорыва дамбы председатель движения «Мы вместе с Россией». В заключение он добавил, что сброс воды из Каховского водохранилища ниже по течению Днепра осложнен из-за повреждений на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

В апреле глава управления по вопросам гражданской защиты Киевской администрации утверждал, что из-за повреждения Каховской ГЭС уровень воды в Днепре стало сложнее удерживать. Таким образом он объяснил весеннее наводнение в Киеве.

В конце марта стало известно, что военные Украины изменили характер обстрелов Каховской ГЭС, начав атаковать станцию и подходы к ней из снайперских винтовок. Командир подразделения ВС России, охраняющего ГЭС, предположил, что калибр этой винтовки может быть иностранного производства. Позднее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заверил, что гидроэлектростанция защищена от обстрелов.

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Варвара Кошечкина
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