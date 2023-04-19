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18:48, 19 апреля 2023Бывший СССР

В Киеве объяснили наводнение повреждением Каховской ГЭС

Глава управления КГГА Ткачук объяснил наводнение в Киеве повреждением Каховской ГЭС

Фото: РИА Новости

Из-за повреждения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) уровень воды в Днепре стало труднее удерживать, чем и объясняется наводнение в Киеве, заявил глава управления по вопросам гражданской защиты Киевской администрации Роман Ткачук. Его слова передает РИА Новости.

По заявлению Ткачука, до начала боевых действий уровень воды в реке удавалось удерживать за счет Киевской, Каневской и Каховской ГЭС. Однако после получения повреждений Каховская ГЭС работает с ограничениями, что отражается и на других станциях.

«Все эти факторы накладываются на весенние паводки и приводят к наводнению — уровень воды на метр выше, чем обычно», — сообщил украинский чиновник.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заверил, что Каховская ГЭС защищена от обстрелов. По его словам, в настоящее время нет необходимости присутствия международной миссии на объекте.

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Алевтина Запольская
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