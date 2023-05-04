Стало известно о критической отметке уровня воды в Каховском водохранилище

Рогов: уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической отметки

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. Его слова приводит РИА Новости.

По словам собеседника агентства, уровень воды в водохранилище с момента антирекорда, который был поставлен зимой, поднялся до критической отметки. Вода поднялась на 17 метров, что на два с половиной метра выше нормы. Такие данные зафиксированы в районе населенных пунктов Каменка-Днепровская и Великая Знаменка на левом берегу Днепра.

Как отметил Рогов, эти населенные пункты защищает от подтопления дамба, на которую вода сейчас оказывает большое давление. Если ее прорвет, в зоне подтопления окажутся десятки тысяч жителей.

Среди причин повышения воды в водохранилище половодье и неконтролируемый сброс воды с ГЭС в Днепропетровске и Запорожье, которые находятся выше по Днепру под контролем Киева, а также обстрелы Каховской гидроэлектростанции со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В апреле командир подразделения Вооруженных сил (ВС) России рассказал, что российская артиллерия ведет дуэли с бойцами ВСУ на берегу Каховского водохранилища. По словам командира, что в ясную погоду практически каждый день применяются беспилотные летательные аппараты (БПЛА).