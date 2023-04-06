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06:30, 6 апреля 2023Россия

Российский командир рассказал о дуэлях с ВСУ на берегу Каховского водохранилища

Командир рассказал о дуэлях российской артиллерии с ВСУ на берегу Каховского водохранилища

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Командир подразделения Вооруженных сил (ВС) России сообщил РИА Новости, что российская артиллерия ведет дуэли с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на берегу Каховского водохранилища.

По словам российского военного, обстановка стабильная, обстрелы ведутся с противоположного берега Днепра. «Также, соответственно, с этого берега ведутся обстрелы туда. В основном минометы, "Грады"», — пояснил он.

Командир добавил, что в ясную погоду практически каждый день применяются беспилотные летательные аппараты (БПЛА). «Сбиваем примерно два в неделю», — сказал собеседник агенства.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские артиллеристы пресекли попытку ВСУ пересечь Каховское водохранилище и высадить десант на левом берегу Днепра. По его словам, Каховское водохранилище, Днепр и плавни находятся под постоянным наблюдением российских военных.

Марина Совина
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