Российский командир рассказал о дуэлях с ВСУ на берегу Каховского водохранилища

Командир рассказал о дуэлях российской артиллерии с ВСУ на берегу Каховского водохранилища

Командир подразделения Вооруженных сил (ВС) России сообщил РИА Новости, что российская артиллерия ведет дуэли с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на берегу Каховского водохранилища.

По словам российского военного, обстановка стабильная, обстрелы ведутся с противоположного берега Днепра. «Также, соответственно, с этого берега ведутся обстрелы туда. В основном минометы, "Грады"», — пояснил он.

Командир добавил, что в ясную погоду практически каждый день применяются беспилотные летательные аппараты (БПЛА). «Сбиваем примерно два в неделю», — сказал собеседник агенства.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские артиллеристы пресекли попытку ВСУ пересечь Каховское водохранилище и высадить десант на левом берегу Днепра. По его словам, Каховское водохранилище, Днепр и плавни находятся под постоянным наблюдением российских военных.