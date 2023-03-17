В Херсонской области сообщили о потопленной барже с украинским десантом

Врио главы Херсонской области Сальдо сообщил о потопленной барже с десантниками ВСУ

Российские артиллеристы пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) пересечь Каховское водохранилище и высадить десант на левом берегу Днепра. Об этом врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, российские военные потопили баржу с украинскими десантниками, которые пытались переплыть Каховское водохранилище. «Потери противника, вероятно, составили несколько десятков человек», — предположил он, отметив, что этот случай стал самой крупной попыткой переправы ВСУ за последнее время.

Сальдо заявил, что украинские военные регулярно пытаются переправить небольшие группы бойцов на одной или нескольких лодках, подчеркнув при этом, что Каховское водохранилище, Днепр и плавни находятся под постоянным наблюдением российских военных.

«На воде не спрячешься — все вражеские лодки выявляются, по ним открывается огонь из стрелкового оружия, а при необходимости — артиллерии. Обычно часть плавсредств уничтожается на воде, остальные спасаются бегством», — добавил глава региона.

Ранее Сальдо сообщал, что российские разведчики регулярно проникают и работают на территориях на правом берегу Днепра, находящихся под контролем украинской армии.