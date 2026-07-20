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10:26, 20 июля 2026Спорт

В ФИФА рассказали о посещаемости ЧМ-2026

Матчи ЧМ-2026 посетило 6,82 миллиона зрителей, это стало рекордом
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

В Международной федерации футбола (ФИФА) рассказали о посещаемости ЧМ-2026. Об этом сообщается на сайте организации.

ЧМ-2026 стал рекордным по посещаемости: его матчи посетило 6,82 миллиона зрителей. Предыдущий рекорд был зафиксирован на чемпионате мира 1994 года, который также проходил в США. Его аудитория составила 3,56 миллиона человек.

Чемпионат мира-2026 стал первым в истории, где принимали участие 48 команд. Турнир проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Победителем мундиаля стала сборная Испании. В финале она встречалась с командой Аргентины. Основное время матча завершилось со счетом 0:0. Победный мяч на 106-й минуте забил полузащитник испанцев Ферран Торрес.

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