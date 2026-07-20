Рейсы пяти авиакомпаний задержались в двух аэропортах России

В Кемерово и Новокузнецке из-за тумана задержались авиарейсы в Москву, Сочи, Красноярск

Из-за тумана в двух аэропортах России задержались рейсы пяти авиакомпаний. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным источника, отставания от графиков у авиаперевозчиков «Аэрофлот», «КрасАвиа», «Ред Вингс», «Уральские авиалинии», «Сибирь» произошли в аэропортах Кемерово и Новокузнецка. Задерживаются авиарейсы в Москву, Красноярск, Екатеринбург, Сочи и Улан-Удэ.

«Транспортными прокуратурами проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса», — добавили в прокуратуре.

Ранее пассажирский самолет изменил маршрут в США из-за нехватки топлива. Летевший в аэропорт назначения борт за 30 минут до посадки развернулся в воздухе и сел в другом городе.