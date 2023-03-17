Стало известно о работе разведчиков на правобережье Херсонской области

Сальдо рассказал о работе российских разведчиков на правобережье Херсонской области

Российские разведчики регулярно проникают и работают на территориях, расположенных на правом берегу Днепра в Херсонской области и находящихся под контролем украинских войск. Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, пишет РИА Новости.

«Наши разведчики регулярно проникают на правый берег и наносят там урон противнику», — заявил Сальдо.

При этом он подчеркнул, что на левобережье четко налажена и отработана система контроля и отражения вражеских атак.

Ранее Сальдо заявил, что российские военные полностью контролируют линию боевого соприкосновения на левобережье Днепра в Херсонской области. Кроме того, по его словам, фортификационные сооружения в регионе не дадут украинским силам пройти к Крыму.