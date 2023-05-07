В Запорожской области сообщили о снижении уровня воды в Каховском водохранилище

Рогов: уровень воды в Каховском водохранилище начал снижаться с критической отметки

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище начал снижаться с критической отметки. Его слова приводит РИА Новости.

Чиновник пояснил, что вода перестала пребывать после пиковой нагрузки 17 метров 14 сантиметров. Он отметил, что в случае притока прорыв дамбы оказался бы неминуем.

«Теперь опасность снижается, и даже с такими темпами мы в считанные дни можем сказать, что проблема с возможным подтоплением Запорожской области исчерпана», — заявил Рогов.

Он добавил, что снижение уровня воды стало возможным благодаря администрации Херсонской области и российским военным, которые провели ремонтные работы на Каховской ГЭС, несмотря на угрозу обстрелов.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо оценил вероятность затопления первой линии обороны Вооруженных сил России на левом берегу Днепра в случае, если Украина резко спустит воду из водохранилищ при гидроэлектростанциях. Такой сценарий он считает нереализуемым.

