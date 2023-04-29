В Херсонской области оценили вероятность затопления первой линии обороны ВС РФ

Сальдо считает нереализуемым сценарий с затоплением линии обороны ВС РФ водой из Днепра

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале оценил вероятность затопления первой линии обороны Вооруженных сил России на левом берегу Днепра в случае, если Украина резко спустит воду из водохранилищ при гидроэлектростанциях. Такой сценарий он считает нереализуемым.

Чиновник уточнил, что каскад гидротехнических сооружений на Днепре не позволит воде резко пойти вниз по течению, потоки разойдутся по всей протяженности реки, частично уйдут в Северо-Крымский и Каховский каналы.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести отвлекающие маневры перед наступлением в Запорожской области.

Политик пояснил, что украинское командование сделает ставку на разведку боем с использованием десантных и разведывательных групп. Они попытаются перебраться через Днепр в Херсонской области и через Каховское водохранилище в Запорожской области.

