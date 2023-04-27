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10:49, 27 апреля 2023Бывший СССР

В Запорожской области рассказали об отвлекающих маневрах ВСУ перед наступлением

Рогов заявил о планировании ВСУ отвлекающих маневров до наступления в Запорожской области

Фото: Yan Dorbronosov / Reuters

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести отвлекающие маневры перед наступлением в Запорожской области, его слова передает РИА Новости.

«У меня практически нет сомнений, что основной удар придется на центральный участок линии боевого соприкосновения на запорожском направлении между городами Орехов и Гуляйполе, попутно осуществляя обстрел западного участка запорожского фронта», — заявил Рогов.

Политик добавил, что украинское командование сделает ставку на разведку боем с использованием десантных и разведывательных групп. Они попытаются перебраться через Днепр в Херсонской области и через Каховское водохранилище в Запорожской области.

Ранее пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк заявила, что контрнаступление уже «тихонечко идет». По ее словам, мощности Российской армии постепенно уничтожаются, исчезают склады с боеприпасами, взрываются пункты сосредоточения техники.

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Алевтина Запольская
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