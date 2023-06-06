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13:16, 6 июня 2023Россия

В Кремле высказались о контрнаступлении ВСУ

Представитель Кремля Песков заявил, что контрнаступательные действия ВСУ захлебываются

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) «захлебываются». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС

По его словам, неудачи в ходе контрнаступления вынудили Украину совершить диверсию на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

«Судя по всему, связана эта диверсия также и с тем, что, начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинские вооруженные силы не добиваются поставленных целей», — сказал Песков.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин также заявил, что контрнаступление ВСУ продолжается уже два дня. По его данным, Украина понесла большие потери — уничтожены около 2000 военнослужащих противника.

Каховская ГЭС в Херсонской области оказалась разрушена при обстреле ВСУ в ночь на 6 июня. Как рассказал глава Новой Каховки Владимир Леонтьев, это произошло из-за выхода из строя задвижек в результате обстрела. Из-за этого вода стала неконтролируемо сбрасываться вниз по течению. Он назвал произошедшее терактом.

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    Анастасия Шейкина
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