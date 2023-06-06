В Кремле высказались о контрнаступлении ВСУ

Представитель Кремля Песков заявил, что контрнаступательные действия ВСУ захлебываются

Контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) «захлебываются». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС

По его словам, неудачи в ходе контрнаступления вынудили Украину совершить диверсию на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

«Судя по всему, связана эта диверсия также и с тем, что, начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинские вооруженные силы не добиваются поставленных целей», — сказал Песков.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин также заявил, что контрнаступление ВСУ продолжается уже два дня. По его данным, Украина понесла большие потери — уничтожены около 2000 военнослужащих противника.

Каховская ГЭС в Херсонской области оказалась разрушена при обстреле ВСУ в ночь на 6 июня. Как рассказал глава Новой Каховки Владимир Леонтьев, это произошло из-за выхода из строя задвижек в результате обстрела. Из-за этого вода стала неконтролируемо сбрасываться вниз по течению. Он назвал произошедшее терактом.