В Кремле высказались о контрнаступлении ВСУ
Контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) «захлебываются». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС
По его словам, неудачи в ходе контрнаступления вынудили Украину совершить диверсию на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).
«Судя по всему, связана эта диверсия также и с тем, что, начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинские вооруженные силы не добиваются поставленных целей», — сказал Песков.
В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин также заявил, что контрнаступление ВСУ продолжается уже два дня. По его данным, Украина понесла большие потери — уничтожены около 2000 военнослужащих противника.
Каховская ГЭС в Херсонской области оказалась разрушена при обстреле ВСУ в ночь на 6 июня. Как рассказал глава Новой Каховки Владимир Леонтьев, это произошло из-за выхода из строя задвижек в результате обстрела. Из-за этого вода стала неконтролируемо сбрасываться вниз по течению. Он назвал произошедшее терактом.