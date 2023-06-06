Володин заявил об идущем уже два дня контрнаступлении ВСУ

Спикер Госдумы Володин заявил об идущем уже два дня контрнаступлении ВСУ

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что второй день идет контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале во вторник, 6 июня.

«Молчание об этом Зеленского, Столтенберга, Байдена неслучайно», — написал политик.

По его словам, успехов в этом контрнаступлении у украинской стороны нет: поставленные цели и задачи не достигаются, противник несет огромные потери.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контрнаступательные действия ВСУ «захлебываются». Он считает, что неудачи в ходе контрнаступления вынудили Украину совершить диверсию на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).