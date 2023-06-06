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13:28, 6 июня 2023Россия

Володин заявил об идущем уже два дня контрнаступлении ВСУ

Спикер Госдумы Володин заявил об идущем уже два дня контрнаступлении ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что второй день идет контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале во вторник, 6 июня.

«Молчание об этом Зеленского, Столтенберга, Байдена неслучайно», — написал политик.

По его словам, успехов в этом контрнаступлении у украинской стороны нет: поставленные цели и задачи не достигаются, противник несет огромные потери.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контрнаступательные действия ВСУ «захлебываются». Он считает, что неудачи в ходе контрнаступления вынудили Украину совершить диверсию на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

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    Евгения Куликова
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