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16:11, 6 июня 2023Россия

Шойгу раскрыл потери Украины в ходе попытки наступления

Шойгу заявил, что потери Украины в ходе попытки наступления составили свыше 1600 бойцов

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Потери Украины в ходе попытки наступления 5 июня составили свыше 1600 бойцов. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

«Пятого июня киевский режим предпринял попытки наступления на семи направлениях силами пяти бригад. Был остановлен, понес еще более ощутимые потери: более 1600 военнослужащих, 28 танков, в том числе 8 "Леопардов" и 3 колесных танка AMX-10, 136 единиц другой военной техники, в том числе 79 иностранной», — сказал министр обороны.

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Ранее Минобороны России заявило, что в течение 5-го июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили наступление на южнодонецком направлении. Отмечается, что противник начал наступление в направлении совхоз «Октябрьский» и Новодонецкое силами 37-й бригады морской пехоты с усилением, основу которого составили подразделения 68-й горной егерской бригады ВСУ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Никита Абрамов
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