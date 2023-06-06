В Минобороны заявили, что ВСУ продолжили наступление на южнодонецком направлении. Чем ответили российские войска?

Минобороны: российские военные отбили попытку наступления ВСУ на южнодонецком направлении

В течение 5-го июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили наступление на южнодонецком направлении, основные усилия были сосредоточены на Времевском выступе, сообщило в Telegram-канале Министерство обороны России.

Отмечается, что накануне украинские военные понесли большие потери, однако переформировали 23-ю и 31-ю механизированные бригады в сводные подразделения, которые начали наступательные действия в районе населенных пунктов Новодаровка и Левадное.

Одновременно противник начал наступление в направлении совхоз «Октябрьский» и Новодонецкое силами 37-й бригады морской пехоты с усилением, основу которого составили подразделения 68-й горной егерской бригады ВСУ Минобороны России

Ранее в Минобороны сообщили, что 4 июня Вооруженным силам Украины не удалось прорвать оборону российских войск на южнодонецком направлении. В результате комплексного огневого поражения украинские войска понесли значительные потери и к утру были отброшены на исходные позиции.

Заместитель министра обороны страны Анна Маляр заявила, что Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление.

Несмотря на утверждения Генштаба ВСУ, который ранее отказался признавать начало операции, Маляр рассказала о попытках ведения наступательных действий на нескольких направлениях фронта, добавив, что их эпицентром станет направление Бахмута (украинское название Артемовска).

3 июня украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ готовы начать контрнаступление. Он подчеркнул, что хотел бы получить еще некоторое вооружение перед боевыми действиями, но «Украина не может ждать их».

Газета Politico отметила, что активное движение украинских войск последние несколько дней может говорить о начале контрнаступления украинских войск.

Об активизации украинских сил в зоне специальной военной операции (СВО) написала также газета The New York Times (NYT).

Чем ответили российские войска

В Минобороны сообщили, что российские военные нанесли ВСУ комплексное огневое поражение силами армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией, а также тяжелыми огнеметными системами.

В результате активных и самоотверженных действий подразделений группировки войск «Восток», проявившими мужество и героизм, противник был остановлен, поставленных задач не добился. Атакующие соединения и воинские части ВСУ понесли существенный урон

Минобороны России

В ведомстве также сообщили, что украинские военные потеряли более 1500 человек на южнодонецком направлении, 28 танков, в том числе восемь Leopard германского производства, три французских колесных танка АМХ-10 и 109 боевых бронированных машин.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев получил достаточное количество оружия для начала контрнаступления.

Что происходило в зоне спецоперации 5 июня

Командир батальона «Восток», заместитель главы Росгвардии по Донецкой народной республике Александр Ходаковский сообщил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось «зацепиться» за поселок городского типа Новодонецкое в ДНР, однако «цену противник заплатил немалую».

Российские зенитчики соединения группировки «Днепр» сбили украинский самолет Су-25 и предотвратили высадку десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о возобновлении активных боевых действий в районе Времевского выступа. По его словам, 5 июня противник бросил в атаку еще большие силы, чем днем ранее, подойдя к попытке прорыва более масштабно и организованно.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ за последние двое суток дважды предпринимали попытку наступления на угледарском направлении, но понесли серьезные потери и были отброшены.

