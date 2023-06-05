На Украине отказались признать начало контрнаступления

Reuters: в Генштабе ВСУ отказались признать начало контрнаступления Украины

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались признать начало контрнаступления. Об этом сообщает Reuters.

«У нас нет такой информации, и мы не комментируем всякого рода фальшивки», — сказал представитель ведомства.

Ранее Минобороны России сообщило о срыве попытки украинской армии провести крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. Речь идет о 23 и 31 механизированных бригадах из состава стратегических резервов ВСУ, которые при поддержке других воинских частей и подразделений попытались осуществить наступательные действия.

В министерстве отметили, что украинские военные преследовали цель прорвать российскую оборону на наиболее уязвимом, по их мнению, участке фронта на юге Донецкой народной республики.