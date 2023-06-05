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01:25, 5 июня 2023Россия

Минобороны сообщило о срыве крупномасштабного наступления ВСУ

Минобороны сообщило о попытке ВСУ провести масштабное наступление на пяти участках фронта

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В Минобороны России сообщили о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести крупномасштабное наступления на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. Заявление приводит РИА Новости.

По информации ведомства, силы Киева ввели в бой 23-ю и 31-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений. Всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона.

Целью ВСУ являлся прорыв российский обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, подчеркнули в Минобороны.

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    Марина Совина
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