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18:54, 4 июня 2023Мир

В США спрогнозировали успех украинского контрнаступления

Салливан заявил, что США прогнозируют успех украинского контрнаступления

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В США прогнозируют, что возможное украинское контрнаступление увенчается успехом. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании CNN.

Он разъяснил, что американские власти воздержатся от оценок по результатам контрнаступления.

«Мы намерены поддерживать Украину в достижении как можно большего прогресса на поле боя, чтобы у нее была наиболее выгодная позиция за столом переговоров», — отметил Салливан.

Помощник президента США предположил, что контрнаступление поможет Украине забрать «у России стратегически важные территории».

До этого политолог Марк Галеотти в статье для британской газеты The Times выразил мнение о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не положит конец российской специальной военной операции.

Эксперт пояснил, что беседовал о возможном развитии событий с высокопоставленным чиновником США, однако тот, несмотря на все разведданные, не смог предсказать исход операции ВСУ.

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    Анна Щербакова
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