The Times: контрнаступление ВСУ не положит конец СВО

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не положит конец российской специальной военной операции. Такой прогноз дал политолог Марк Галеотти в статье для британской газеты The Times.

Он пояснил, что даже в случае, если ВСУ смогут захватить Крым и территории Донбасса, Россия не сдастся. Галеотти убежден, что контрнаступление Киева не приведет к преимуществу ни одной из сторон конфликта.

Политолог заявил, что разговаривал о возможном развитии событий с высокопоставленным чиновником США, однако тот, несмотря на все разведданные, не смог предсказать исход операции ВСУ. «Здесь слишком много переменных, слишком много неизвестных», — сообщил собеседник Галеотти. В частности, неясно, как хорошо украинцы смогут адаптироваться к новым вооружениям от Запада, пояснил он.

Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предрек ВСУ огромные потери при контрнаступлении.

По его мнению, без дальнобойного оружия на Украине будут проливаться «моря крови».