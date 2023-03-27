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20:24, 27 марта 2023Бывший СССР

Арестович предрек ВСУ огромные потери при контрнаступлении

Алексей Арестович предрек провал наступления ВСУ при отсутствии дальнобойных орудий

Фото: Alex Babenko / Reuters

Без дальнобойных орудий, которые Запад должен предоставить Киеву, контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может обернуться огромными потерями. Об этом заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире LRT Television.

По его мнению, без дальнобойного оружия на Украине будут проливаться «моря крови».

При этом он предрек, что решение о его предоставлении Киеву, вероятнее всего, не будет принято до лета 2023 года, то есть до запланированного в июле саммита НАТО в Вильнюсе. В то же время, отметил Арестович, контрнаступление запланировано на весну.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие нужных для Киева решений движется слишком медленно, а также пожаловался, что поставки дальнобойных ракет затягиваются.

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Алевтина Запольская
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