Арестович предрек ВСУ огромные потери при контрнаступлении

Алексей Арестович предрек провал наступления ВСУ при отсутствии дальнобойных орудий

Без дальнобойных орудий, которые Запад должен предоставить Киеву, контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может обернуться огромными потерями. Об этом заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире LRT Television.

По его мнению, без дальнобойного оружия на Украине будут проливаться «моря крови».

При этом он предрек, что решение о его предоставлении Киеву, вероятнее всего, не будет принято до лета 2023 года, то есть до запланированного в июле саммита НАТО в Вильнюсе. В то же время, отметил Арестович, контрнаступление запланировано на весну.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие нужных для Киева решений движется слишком медленно, а также пожаловался, что поставки дальнобойных ракет затягиваются.