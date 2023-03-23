Зеленский заявил об отсутствии успехов в поддержке Украины

Президент Зеленский заявил об отсутствии успехов и новых решений по поддержке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие нужных для Киева решений затягивается. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Зеленский заявил об отсутствии успехов и новых решений по поддержке Украины. «Дорогие коллеги, не кажется ли вам, что новых успехов у нас с вами меньше, чем новых затягиваний в совместных действиях? К сожалению, это так, и в Кремле это видят», — возмутился он.

Украинский лидер привел пять примеров в подтверждение своих слов. Он пожаловался, что поставки дальнобойных ракет и современных западных самолетов для страны значительно затягиваются. Кроме того, глава государства заявил, что откладываются введение новых санкций против России, организация «саммита формулы мира» и решения по евроинтеграции Украины.

Ранее Украина попросила США предоставить дополнительное вооружение. Разговор на соответствующую тему прошел между руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.