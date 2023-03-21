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14:49, 21 марта 2023Бывший СССР

Украина попросила США предоставить дополнительное вооружение

Глава офиса Зеленского Ермак попросил США предоставить Украине дополнительное вооружение

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщает пресс-служба офиса Владимира Зеленского.

Отмечается, что Ермак проинформировал Салливана «о текущей ситуации на фронте, в том числе на самых сложных направлениях» и указал на необходимость скорейшего предоставления Вооруженным силам Украины (ВСУ) дополнительного оружия и боеприпасов.

Ранее в интервью журналу Atlantic Зеленский ответил американцам, сомневающимся в целесообразности помощи украинской стороне. По его мнению, если Вашингтон прекратит помогать Киеву, то последствия заметят «сначала соседи Украины, а потом другие» страны.

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Георгий Нестеров
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