Atlantic: Зеленский призвал помогать Киеву, используя военных Украины, а не США

Президент Украины Владимир Зеленский ответил американцам, сомневающимся в целесообразности помощи Киеву. Он призвал жителей США оказывать поддержку стране, чтобы якобы сохранить нормальное общество, используя украинских, а не американских военных. Такие аргументы украинский лидер привел в интервью американскому журналу Atlantic.

По словам Зеленского, если Соединенные Штаты прекратят помогать Киеву, то последствия заметят «сначала соседи Украины, а потом другие» страны. Он утверждает, что после получения контроля над страной Москва якобы «займет» Молдавию и Балтийские страны, а затем и территории стран НАТО, выйдет к границам Польши.

«Помогите нам сражаться с ними [с Россией] здесь, помогите нам победить их здесь [на Украине], и вам не придется сражаться с ними где-то еще. Помогите нам сохранить хоть какое-то открытое, нормальное общество, используя наших, а не ваших военных. Это поможет вам сохранить свое открытое, нормальное общество, а также общество других», — приводит Atlantic слова Зеленского.

Ранее в феврале украинский президент предрек Вашингтону потерю влиятельности и лидерских позиций в мире в случае прекращения помощи Киеву.