Зеленский предрек США потерю лидерства в случае прекращения помощи Украине

Зеленский: Вашингтон потеряет лидерские позиции в мире, если перестанет помогать Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предрек Вашингтону потерю влиятельности и лидерских позиций в мире в случае прекращения помощи Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Если они [США] не будут поддерживать Украину, они потеряют НАТО. Они потеряют влиятельность Соединенных Штатов Америки. Они потеряют лидерские позиции, которые абсолютно справедливы, которые есть в мире», — заявил украинский лидер.

Политик обратился к американцам, выступающим за то, чтобы Вашингтон перестал оказывать поддержку Киеву. Он счел подобные призывы опасными, отметив, что если Украина «не выдержит», то Россия «придет в страны НАТО». «И тогда Соединенные Штаты Америки будут отправлять своих сыновей и дочерей, как сегодня мы отправляем своих. И они будут воевать», — указал Зеленский.

