Минобороны сообщило о срыве крупномасштабного наступления ВСУ. Где Украина попыталась прорвать российскую оборону?

Минобороны: сорвана попытка крупномасштабного наступления ВСУ на 5 участках фронта 4 июня

Минобороны России сообщило о срыве попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести крупномасштабное наступления на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. Заявление приводится в Telegram-канале ведомства.

С утра 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении введением в бой 23 и 31 механизированных бригад из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений

Минобороны России

Согласно сообщению ведомства, украинские военные преследовали цель прорвать российскую оборону на наиболее уязвимом, по их мнению, участке фронта на юге Донецкой народной республики (ДНР). Однако своих задач противник не добился, успеха не имел, подчеркнули в Минобороны.

При этом, добавили в ведомстве, в это время на одном из передовых пунктов управления на данном направлении находился

командующий объединенной группировкой войск — начальник Генштаба Вооруженных Сил (ВС) России генерал армии Валерий Герасимов.

Столкновения на запорожском направлении

Боевые столкновения в районе Времевского выступа на запорожском направлении продолжались более восьми часов. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщил РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, все попытки прорвать линию фронта пресечены, полномасштабного наступления украинских войск не фиксируется.

На данный момент боевые столкновения, которые длились более восьми часов, прекратились. Противник уже предпринимал ранее на этом участке разведку боем, но сегодня она была более активная и массовая Владимир Рогов Председатель движения «Мы вместе с Россией»

Рогов добавил, что добавил, что ВСУ прощупывают линию обороны и готовность российских войск к отражению более массированной атаки на Запорожскую область.

Оценивая ситуацию на запорожском направлении, Рогов сообщил, что она сложная, но контролируемая. Он пообещал опубликовать более подробную информацию о происходящем утром в понедельник, 5 июня.

Попытка наступления ВСУ

О том, что украинские военные предприняли попытку наступления на запорожском направлении группой из 10 танков, бронетехники и ротной тактической группой пехоты, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (РВ).

По данным его авторов, ВСУ попытались прорваться в Запорожье в районе Времьевского выступа. В районе населенного пункта Нескучное и Приютное завязались бои, подразделения группировки «Восток» Вооруженных сил (ВС) России вовремя выявили движение и встретили огнем. Были уничтожены как минимум два украинских танка.

О попытке прорыва сообщил и комбат батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Сгруппировав ударный кулак, в первой половине дня [противник] смог достичь тактического успеха — забрал у нас одну позицию, но понес ощутимые потери. Сейчас противник наращивает присутствие на участке прорыва — очевидно, стремится приумножить достижения Александр Ходаковский Комбат батальона «Восток»

Комбат подчеркнул, что эти действия не являются сами по себе обещанным контрнаступлением ВСУ.

С места отражения атаки ВСУ на запорожском направлении были опубликованы кадры, снятые беспилотником. В районе села Ровнополь зафиксировали несколько американских бронеавтомобилей, а также подбитый танк и БТР M113.

Смена тактики ВСУ

2 июня Владимир Рогов сообщил, что ВСУ завершили создание ударных группировок для наступления на запорожском направлении. При этом, по его словам, украинские военные сменили тактику, начав переходить с разведки боем на применение диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), что означает начало нового этапа разведдействий.

Таким образом украинские военные хотят «просочиться» в слабые места российский обороны и нанести максимальный урон, считает Рогов.

В то же время командир батальона «Крым» рассказал, что ВСУ в боях на запорожском направлении начали использовать комбинированную тактику ведения боевых действий. По его словам, сейчас чувствуются «другие попытки проведения атак».

Комбат отметил, что украинские военные часто используют мобильные группы на пикапах, однако у них наблюдаются сложности из-за специфики рельефа местности. При этом они в основном применяют технику советского производства, однако используют натовские боеприпасы.

Согласно оценке полковника запаса и военного обозревателя Геннадия Алехина, грамотно выстроенная, эшелонированная оборона российских войск позволит Вооруженным силам РФ перейти в наступление. Он отметил, что защита есть на всех важных участках, где противник может прорваться.