Назван главный козырь России для наступления на запорожском направлении

Полковник Алехин: оборона позволит России перейти в наступление на запорожском направлении

Полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин назвал главное преимущество России для наступления на запорожском направлении. Об этом сообщает Ura.ru.

По его словам, грамотно выстроенная, эшелонированная оборона российских войск позволит Вооруженным силам перейти в наступление. Он отметил, что защита есть на всех важных участках, где противник может прорваться.

«А если есть оборона хорошая, то есть и возможность для наступления», — констатировал военный. Алехин заверил, что людей переселяют из некоторых населенных пунктов Запорожья в целях безопасности, и сдача региона Россией не рассматривается.

«Я считаю, что это правильное и логичное решение», — добавил он.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что власти региона частично вывезут жителей 18 прифронтовых населенных пунктов, которые начали подвергаться усиленным обстрелам со стороны ВСУ.