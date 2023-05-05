В Запорожской области объявили о вывозе жителей прифронтовых населенных пунктов

Власти Запорожской области начнут частичный вывоз жителей прифронтовых населенных пунктов

Власти Запорожской области начнут частичный вывоз жителей 18 прифронтовых населенных пунктов, которые начали подвергаться усиленным обстрелам со стороны украинских войск. Об этом сообщил врио главы российского региона Евгений Балицкий в Telegram.

«В связи с этим мною принято решение убрать в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огневого воздействия противника и переместить с прифронтовых территорий вглубь области», — написал Балицкий.

Среди населенных пунктов, жителей которых намереваются вывезти, — Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.

Ранее появилось видео уничтожения бронетехники и пехоты Вооруженных сил Украины, пытавшихся провести разведку боем под Ореховым в Запорожской области.