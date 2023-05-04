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19:10, 4 мая 2023Бывший СССР

Появилось видео уничтожения бронетехники и пехоты ВСУ под Ореховым

«РВ» показал кадры поражения бронетехники и пехоты ВСУ при попытке наступать под Ореховым

Видео уничтожения бронетехники и пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке наступать под Ореховым опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны». Съемка происходящего велась с беспилотника.

На опубликованных кадрах видно, как по американскому бронетранспортеру (БТР) М113 попадает, предположительно, российская противотанковая ракета. Следует взрыв, после чего из БТР выпрыгивают бойцы украинской пехоты.

В среду, 3 мая, после массированной артподготовки бронегруппа ВСУ пошла в наступление под Ореховым. Ее встретили российские мотострелки и разведка. Стало известно, что в ходе боя украинская армия потеряла как минимум две единицы техники.

Василий Мека
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