Стало известно об атаке ВСУ в Запорожской области

Рогов заявил, что ВСУ начали атаку на ореховском направлении в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали атаку на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня вечером после массированной артподготовки бронегруппа боевиков ВСУ снова пошла в наступление южнее Орехова. Их встретили прицельным огнем на первой линии обороны наши мотострелки и разведка», — заявил Рогов.

Также стало известно, что в ходе боя украинская армия потеряла как минимум две единицы техники — танк и бронетранспортер. Кроме того, по словам Рогова, есть потери в живой силе.

Ранее сообщалось, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошла стрельба и взрывы. По предварительным данным, в городе работала украинская система противовоздушной обороны (ПВО).