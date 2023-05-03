В подконтрольном Киеву Запорожье произошли взрывы и стрельба

Владимир Рогов заявил о взрывах и стрельбе в подконтрольном Киеву Запорожье

Взрывы и стрельба из стрелкового оружия произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом вечером во вторник, 2 мая, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

По его словам, по предварительным данным, в городе работает украинская система противовоздушной обороны (ПВО).

В понедельник, 1 мая, Владимир Рогов сообщил, что Украина завершила переброску войск из центральной части страны в часть Запорожской области, подконтрольную Киеву.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).