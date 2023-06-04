В Запорожской области рассказали о восьмичасовом бое на линии фронта

Владимир Рогов заявил о восьмичасовом бое с ВСУ на линии фронта на запорожском направлении

Боевые столкновения в районе Времевского выступа на запорожском направлении продолжались более восьми часов. Об этом рассказал РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, противник уже предпринимал ранее на этом участке разведку боем, однако сегодня она была более активная и массовая. Тем не менее, заявил Рогов, все попытки прорвать линию фронта пресечены, полномасштабного наступления украинских войск не фиксируется.

Он добавил, что ВСУ прощупывают линию обороны и готовность российских войск к отражению более массированной атаки на Запорожскую область.

До этого стало известно, что ВСУ предприняли попытку наступления на запорожском направлении группой из 10 танков, бронетехники и ротной тактической группой пехоты.

Информацию о попытке прорыва в районе Времевского выступа подтвердил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. По его сведениям, ВСУ смогли достичь здесь тактического успеха, заняв одну позицию, но понесли при этом ощутимые потери. «Сейчас противник наращивает присутствие на участке прорыва — очевидно, стремится приумножить достижения», — написал комбат.