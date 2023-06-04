Рогов заявил о неудаче ВСУ при попытке прорвать фронт на запорожском направлении

Рогов заявил о неудачной попытке ВСУ прорвать фронт на запорожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорвать фронт на запорожской направлении в районе Времевского выступа, усилия обернулись неудачей — российская армия отбросила их назад. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

Он отметил, что противник потерял не менее 10 единиц бронетехники. «Помимо регулярных частей боевиков ВСУ в атаке приняли участие польские наемники из третьей штурмовой группы польского корпуса. <...> Благодаря качественной обороне наших бойцов из 5-й общевойсковой Краснознаменной армии ВВО и точным ударам ВКС РФ, артиллерии и прицельному минометному огню, враг понес потери и на данный момент откинут с занятых позиций», — написал Рогов.

По его данным, активные боевые действия все еще продолжаются.

До этого стало известно, что ВСУ предприняли попытку наступления на запорожском направлении группой из 10 танков, бронетехники и ротной тактической группой пехоты.

Информацию о попытке прорыва в районе Времевского выступа подтвердил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. По его сведениям, ВСУ смогли достичь здесь тактического успеха, заняв одну позицию, но понесли при этом ощутимые потери. «Сейчас противник наращивает присутствие на участке прорыва — очевидно, стремится приумножить достижения», — написал комбат.