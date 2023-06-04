Стало известно о наступлении ВСУ в Запорожье

РВ: ВСУ пошли в наступление на запорожском направлении группой из 10 танков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления на запорожском направлении группой из 10 танков, бронетехники и ротной тактической группой пехоты. Об этом стало известно Telegram-каналу «Военкоры Русской весны» (РВ).

По их данным, украинские военные попытались прорваться в Запорожье в районе Времьевского выступа. «В районе Нескучного и Приютного завязались бои, подразделения группировки "Восток" вовремя выявили движение и встретили огнем. Как минимум два танка уничтожены. Активно работает российская артиллерия», — добавляет канал.

О попытке прорыва сообщил и комбат батальона «Восток» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале. «Сгруппировав ударный кулак, в первой половине дня [противник] смог достичь тактического успеха — забрал у нас одну позицию, но понес ощутимые потери. Сейчас противник наращивает присутствие на участке прорыва — очевидно, стремится приумножить достижения», — написал он.

Комбат добавил, что эти действия не являются сами по себе обещанным контрнаступлением ВСУ.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков высказался, что контрбатарейная борьба Вооруженных сил России на запорожском направлении фактически отсутствует.

