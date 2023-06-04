Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:15, 4 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о наступлении ВСУ в Запорожье

РВ: ВСУ пошли в наступление на запорожском направлении группой из 10 танков

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления на запорожском направлении группой из 10 танков, бронетехники и ротной тактической группой пехоты. Об этом стало известно Telegram-каналу «Военкоры Русской весны» (РВ).

По их данным, украинские военные попытались прорваться в Запорожье в районе Времьевского выступа. «В районе Нескучного и Приютного завязались бои, подразделения группировки "Восток" вовремя выявили движение и встретили огнем. Как минимум два танка уничтожены. Активно работает российская артиллерия», — добавляет канал.

О попытке прорыва сообщил и комбат батальона «Восток» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале. «Сгруппировав ударный кулак, в первой половине дня [противник] смог достичь тактического успеха — забрал у нас одну позицию, но понес ощутимые потери. Сейчас противник наращивает присутствие на участке прорыва — очевидно, стремится приумножить достижения», — написал он.

Комбат добавил, что эти действия не являются сами по себе обещанным контрнаступлением ВСУ.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков высказался, что контрбатарейная борьба Вооруженных сил России на запорожском направлении фактически отсутствует.

Что думаешь? Оцени!
    Антон Похиляк
    Обсудить
    Последние новости
    Названо число участвовавших в атаке на Белгородскую область польских наемников
    Галкин попросил зрителей не снимать его концерт в Турции
    В Мелитополе прозвучал взрыв
    Стало известно о наступлении ВСУ в Запорожье
    Российский танк выдержал попадания двух ракет ВСУ и продолжил движение
    ПСЖ потерял более миллиона подписчиков из-за ухода Месси
    Рабочий сорвался с высоты на стройке в Москве
    Премьер Бельгии потерял сознание после падения с велосипеда
    Описано будущее рынка недвижимости
    Известная певица раскрыла стоимость аренды квартиры в Москве
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.