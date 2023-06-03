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12:37, 3 июня 2023Бывший СССР

Военкор оценил контрбатарейную борьбу ВС РФ на запорожском направлении

Военкор Сладков заявил об отсутствии контрбатарейной борьбы РФ на запорожском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Контрбатарейная борьба Вооруженных сил (ВС) России на запорожском направлении фактически отсутствует. Такую оценку привел в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.

«Контрбатарейная борьба как основной постоянно применяемый метод противодействия вражеской артиллерии у нас в СВО отсутствует. Его нет, кто бы что ни говорил», — отметил военкор. Он согласился, что российские военнослужащие наносят серьезный урон Вооруженным силами Украины (ВСУ) ракетными ударами по тылам, однако подчеркнул, что передовую тоже нужно защищать.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ завершили создание ударных группировок для наступления на запорожском направлении.

В мае полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин назвал главное преимущество России для наступления на запорожском направлении. По его словам, грамотно выстроенная, эшелонированная оборона российских войск позволит ВС РФ перейти в наступление. Он отметил, что защита есть на всех важных участках, где противник может прорваться.

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    Алина Гончарова
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