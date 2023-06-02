Стало известно о завершении создания ударных группировок ВСУ для наступления

Рогов заявил, что ВСУ завершили создание ударных группировок на запорожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) завершили создание ударных группировок для наступления на запорожском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Подробностями о составе группировок и направлении готовящихся ударов он пообещал поделиться позже.

Ранее стало известно об активизации украинской артиллерии и авиации на запорожском направлении. По словам Рогова, наибольшая активность наблюдается на участке Орехов-Пологи.