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12:44, 2 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о завершении создания ударных группировок ВСУ для наступления

Рогов заявил, что ВСУ завершили создание ударных группировок на запорожском направлении

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) завершили создание ударных группировок для наступления на запорожском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Подробностями о составе группировок и направлении готовящихся ударов он пообещал поделиться позже.

Ранее стало известно об активизации украинской артиллерии и авиации на запорожском направлении. По словам Рогова, наибольшая активность наблюдается на участке Орехов-Пологи.

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    Алевтина Запольская
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