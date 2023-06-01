В Запорожской области заявили о резкой активизации ВСУ

Рогов заявил, что в Запорожской области резко активизировались артиллерия и авиация ВСУ

Артиллерия и авиация Вооруженных сил Украины (ВСУ) активизировались на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Об этом сообщил председатель «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Сегодня с самого раннего утра (примерно с 4:30) резко усилилась работа вражеской артиллерии и вертолетной авиации на участке Орехов-Пологи», — говорится в публикации.

Позднее он добавил, что город Пологи был под обстрелом украинской армии. По словам Рогова, в населенном пункте прозвучало около 10-13 взрывов примерно в 09:30–09:45.

30 мая сообщалось о взрывах в Мелитополе Запорожской области, также в городе сработала система противовоздушной обороны. Уточнялось, что причиной произошедшего могла стать попытка украинской армии нанести удар.