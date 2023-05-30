В Мелитополе прогремели взрывы

Рогов сообщил о взрывах в Мелитополе и работе системы ПВО

В Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы, также там сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В Мелитополе громко! В городе прозвучала серия взрывов. Один из них очень мощный и объемный», — заявил Рогов.

Согласно предварительной информации, причиной произошедшего могла стать попытка украинской армии нанести удар, добавил Рогов. По его словам, ПВО России «отработало по летящим на мирный город ракетам».

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» заявил, что информация о произошедшем вечером 29 мая взрыве в Мелитополе не подтвердилась. Как он утверждал, никто в медицинские учреждения с минно-взрывными травмами не поступал. «За прошедшие полтора часа по каналам экстренных служб и силовых структур взрыв в городе (…) не подтверждается», — уточнил Рогов.