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23:56, 29 мая 2023Бывший СССР

Рогов не подтвердил информацию о взрыве в Мелитополе

Владимир Рогов не подтвердил информацию о взрыве в Мелитополе Запорожской области

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Информация о произошедшем вечером в понедельник, 29 мая, в городе Мелитополе Запорожской области взрыве не подтвердилась. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«За прошедшие полтора часа по каналам экстренных служб и силовых структур взрыв в городе и его окрестностях — будь-то прилет в результате обстрела, работа ПВО или теракт — не подтверждается», — написал он.

По его информации, никто в медицинские учреждения с минно-взрывными травмами не поступал.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что в 21:18 в Мелитополе был слышен звук взрыва.

В понедельник, 29 мая, стало известно о пресечении Российской армией попытки отряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) зайти в село Лобковое. Рогов сообщал, что войска Украины такими действиями пытаются создать иллюзию обмана, чтобы ВС РФ старались сосредоточить большие силы на запорожском фронте.

27 мая врио главы региона Евгений Балицкий предсказал сроки начала контрнаступления ВСУ в Запорожской области. Он счел, что активные действия со стороны войск Украины должны начаться в течение ближайших пяти-семи дней. Балицкий утверждал, что сейчас противник усиленно обстреливает регион.

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    Марина Совина
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