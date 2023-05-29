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11:15, 29 мая 2023Бывший СССР

Российская армия пресекла попытку отряда ВСУ продвинуться в Запорожской области

Рогов сообщил, что ВС РФ пресекли попытку ВСУ зайти в село Лобковое Запорожской области

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Российская армия пресекла попытку отряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) зайти в село Лобковое Запорожской области, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

«ВСУ пытаются создать иллюзию присутствия, чтобы ВС РФ (Вооруженные силы России — прим. «Ленты.ру») оттянули больше сил именно на этот участок фронта, но наша разведка благодаря БПЛА, тепловизорам и другим современным техническим средствам, закупаемым за счет народной помощи, все видит», — написал он.

Рогов также отметил, что произошедшее — далеко не первый случай на этом участке фронта в Запорожской области.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ активно пополняют склады с боеприпасами на подконтрольной им территории Донецкой народной республики.

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    Алевтина Запольская
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