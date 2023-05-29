Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ активно пополняют склады с боеприпасами на донецком направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно пополняют склады с боеприпасами на подконтрольной им территории Донецкой народной республики. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Он уточнил, что украинские военные решили воспользоваться низкой облачностью и плохой видимостью и восполнить запас снарядов на складах ракетно-артиллерийского вооружения в районах города Часов Яр под Артемовском (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут), а также населенных пунктов Константиновка и Дружковка на донецком направлении.