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08:56, 29 мая 2023Бывший СССР

ВСУ стали активно пополнять склады с боеприпасами на донецком направлении

Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ активно пополняют склады с боеприпасами на донецком направлении

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно пополняют склады с боеприпасами на подконтрольной им территории Донецкой народной республики. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Он уточнил, что украинские военные решили воспользоваться низкой облачностью и плохой видимостью и восполнить запас снарядов на складах ракетно-артиллерийского вооружения в районах города Часов Яр под Артемовском (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут), а также населенных пунктов Константиновка и Дружковка на донецком направлении.

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    Алевтина Запольская
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