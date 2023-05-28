Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:51, 28 мая 2023Бывший СССР

Россия лишила Украину турецких беспилотников

BI: РФ полностью уничтожила украинский флот турецких Bayraktar, лишив Киев преимущества

Фото: Petro Poroshenko / Globallookpress.com

Россия уничтожила весь украинский флот турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2, лишив таким образом Вооруженные силы Украины (ВСУ) важного стратегического ударного средства. Об этом сообщает издание Business Insider.

По словам аналитика Сэмюэля Бендетта, подобные беспилотники хорошо работают в тех ситуациях, когда у противника нет сложной системы противовоздушной обороны (ПВО) и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), однако Россия быстро начала использовать комплексы РЭБ и сбила много украинских дронов.

Он также отметил, что в настоящий момент ВСУ задействуют оставшиеся у них турецкие БПЛА для наблюдения и разведки, не применяя их в сражениях.

В мае украинские военные сбили собственный беспилотник Bayraktar TB2, потерявший управление в небе над Киевом. Согласно сообщению ВСУ, такое решение приняли, поскольку неконтролируемое пребывание дрона в небе над городом могло привести «к нежелательным последствиям».

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    Обнародованы первые результаты президентских выборов в Турции
    В Турции огласили предварительные итоги президентских выборов
    Эмили Ратаковски снялась в рекламе собственного бренда в красном купальнике
    Бастрыкин поручил возбудить дело по факту высказываний американского сенатора
    Лозунг «Слава Украине!» привел к драке жителей Львова и Харькова
    На Украине рассказали об отборе пилотов для обучения на F-16
    Стилист Александр Рогов назвал главный тренд в украшениях
    Предотвращение дефолта в США назвали оттягиванием неизбежного
    В экономике США увидели признаки перехода к плановой модели
    Россия лишила Украину турецких беспилотников
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.