Россия лишила Украину турецких беспилотников

BI: РФ полностью уничтожила украинский флот турецких Bayraktar, лишив Киев преимущества

Россия уничтожила весь украинский флот турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2, лишив таким образом Вооруженные силы Украины (ВСУ) важного стратегического ударного средства. Об этом сообщает издание Business Insider.

По словам аналитика Сэмюэля Бендетта, подобные беспилотники хорошо работают в тех ситуациях, когда у противника нет сложной системы противовоздушной обороны (ПВО) и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), однако Россия быстро начала использовать комплексы РЭБ и сбила много украинских дронов.

Он также отметил, что в настоящий момент ВСУ задействуют оставшиеся у них турецкие БПЛА для наблюдения и разведки, не применяя их в сражениях.

В мае украинские военные сбили собственный беспилотник Bayraktar TB2, потерявший управление в небе над Киевом. Согласно сообщению ВСУ, такое решение приняли, поскольку неконтролируемое пребывание дрона в небе над городом могло привести «к нежелательным последствиям».